Китай предложил России усилить сотрудничество в сфере цифровых технологий

Москва, 26 сентября. России и Китаю стоит усилить сотрудничество в сфере цифровых технологий. Об этом в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Человечество вступило в эпоху Интернета, эпоху цифровой экономики, искусственного интеллекта. Это очень важные сферы. Я предлагаю усилить сотрудничество именно в сфере цифровой экономики», — заявил он.

Чжаньшу отметил, что таким образом страны будут идти в ногу со временем.

Инициативу коллеги Володин поддержал и предложил предусмотреть законодательное обеспечение такого сотрудничества.

Напомним, современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Их основные принципы и направления развития отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.