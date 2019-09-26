Власти Сирии пообещали, что Идлиб будет освобожден, и назначили встречу с прессой там

Министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф в беседе с журналистами выразил уверенность, что Идлиб, находящийся в настоящий момент в оккупации террористов, в конечном счете вернется в ведение официального Дамаска. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Коротко: Идлиб будет освобожден, и мы с вами увидимся там», – заявил министр в интервью сотрудникам СМИ.

Между тем глава военно-политического управления вооруженных сил САР бригадный генерал Хасан Хасан в ходе данной пресс-конференции напомнил, что вся Идлибская зона деэскалации является легитимной частью сирийской земли, является одной из провинций, составляющих территориальную целостность арабской республики.

Соответственно, в этом регионе должна располагаться лишь Сирийская арабская армия (САА) и никто другой, подчеркнул военачальник. Он добавил, что, хотя у радикальных группировок и есть влиятельные иностранные покровители, Дамаск тоже имеет сильных союзников, с помощью которых большая часть страны уже была освобождена.

Генерал обратил внимание, что законный президент САР Башар Асад всегда говорил о нежелательности силового решения сирийского конфликта, однако когда нет только политического пути и когда боевики своими обстрелами сами не оставляют выбора, приходится прибегать и к военному методу.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов заметил в комментарии для ФАН, что заключенные между сторонами соглашения о перемирии в Идлибе изначально предполагали возможность открывать огонь, но только в ответ на нарушения режима тишины противником. Соответственно, все действия САА и союзников совершенно законны.

«Все сказанное на данной пресс-конференции вполне правомерно и логично. Действительно, договоренности по этой зоне деэскалации, достигнутые между РФ, Ираном, Турцией, учитывают, что в случае продолжения провокационных действий со стороны вооруженных исламистских группировок возможны ответные действия. И Россия также оставляет за собой право поддерживать правительственные силы в подавлении джихадистов, не соблюдающих условия соглашения. Тем более что нарушающие перемирие удары наносились террористами не только по позициям войск САР, но и по российской авиабазе», – указал эксперт.

Кроме того, Идлиб, как правильно отметил генерал Хасан, является сирийской провинцией и частью легитимной территории республики. Соответственно, Дамаск мог бы без всяких соглашений начать операцию, дабы вернуть себе этот район, но вместо этого он и так сознательно пошел на договоренности, чтобы решить конфликт путем переговоров, а не войной.

«Высказывания сирийских властей вполне правомерны и никак не входят в противоречие с ранее заключенными соглашениями. В противоречие с ними как раз входят действия самих исламистов, не прекращающих вести огонь. Поэтому сирийская армия при поддержке российских ВКС, строго говоря, сейчас вправе ликвидировать недоговороспособные бандформирования и зачистить от них Идлиб. Это, безусловно, территория САР, и возвращение этого региона под юрисдикцию легитимного правительства как раз вписывается в те принципы независимости и территориальной ценности Сирии, которые постулировались на международном уровне», – подчеркнул востоковед.

Это особенно актуально в условиях гуманитарного кризиса в удерживаемых боевиками районах. При этом террористы не выпускают людей, желающих жить в зонах контроля Дамаска.