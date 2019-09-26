Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

Москва, 26 сентября. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро на переговорах обсуждали сотрудничество в ВТС, тема предоставления кредитов не поднималась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля назвал темы состоявшихся переговоров глав государств. По его словам, тема военного и военно-технического сотрудничества фигурировала в повестке.

Песков напомнил, что ранее состоялись поставки в Венесуэлу военного имущества и техники, которая частично нуждается в сервисном обслуживании.

«Как и раньше, продолжается совместная работа по выполнению тех обязательств, которые российская сторона несет как поставщик этого специального имущества. Эта работа продолжается. Эти темы затрагивалась», — отметил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли финансово-экономическая помощь на переговорах, Песков отметил, что взаимодействие между Москвой и Каракасом будет продолжено.

«Российская сторона оказывает в различных вариантах помощь Венесуэле: будь то консультативная [помощь] или взаимодействие в самых разных областях. Это сотрудничество будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков отметил, что тема предоставления кредитов не поднималась на переговорах.

Напомним, 25 сентября в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро. На встрече российский лидер отметил, что отношения Москвы и Каракаса развиваются поступательно, а в течение последних месяцев товарооборот между странами увеличился на 10%. Он добавил, что РФ в ближайшее время намерена отправить в Каракас 1,5 млн доз вакцины от гриппа и могла бы поставлять на регулярной основе до 5 млн доз.