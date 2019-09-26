В Кремле назвали минские соглашения основой урегулирования конфликта на Украине

Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что минские соглашения являются основополагающими в вопросе урегулирования гражданского конфликта на Украине.

Журналисты напомнили, что глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил минские соглашения с планом Молдовы, который предполагает централизацию страны.

«Можно сравнивать с чем угодно минские соглашения. Это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ. Единственный документ, под которым стоят подписи и стран-гарантов, и самой Украины, и представителей республик. В данном случае неважно, с чем сравнивать минские договоренности, важно, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Лавров отметил, что особый статус Донбасса — неотъемлемая часть минских соглашений, это является гарантией невступления Украины в НАТО. Министр иностранных дел РФ напомнил, что эта часть минских соглашений принципиально важна для Донецка и Луганска. Жители Юго-Востока и других регионов Украины категорически отказались принимать антиконституционный государственный переворот. При этом европейские представители в итоге «капитулировали перед толпой ультрарадикалов», что привело к формированию украинского правительства из радикалов, добавил Лавров.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственной переворот, в результате которого к власти пришло новое руководство. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.

Для урегулирования гражданского конфликта на Украине были приняты минские соглашения, они определили шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения и отказывается прекратить огонь в Донбассе.