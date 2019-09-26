Донбасс сегодня: Донецк под огнем артиллерии, «элита» ВСУ торгует оружием и наркотиками

Донбасс, 26 сентября. Столица ДНР под огнем артиллерии и тяжелых минометов. В рядах ВСУ фиксируется череда небоевых потерь. Морская пехота Украины организовала преступный бизнес с волонтерами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Ситуация на западных и северных окраинах Донецка имеет тенденцию к обострению. Украинские войска при обстреле столицы Донецкой Народной Республики задействуют как тяжелые минометы 120-мм калибра, так и артиллерийские системы 122-мм и 152-мм калибров. Только за сутки 25 сентября по Донецку выпущено более полусотни артиллерийских снарядов, информирует представительство дончан в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. В селе Лозовое к западу от Донецка фиксируются многочисленные разрушения жилого сектора, количество их сейчас уточняется. Жертв среди мирного населения пока не зафиксировано.

На других участках обороны украинские силовики ведут обстрелы с применением минометов и гранатометов, широко используются крупнокалиберные пулеметы и легкое стрелковое оружие. В целом ситуация в ДНР расценивается военными как отказ украинской стороны от согласованного в июле «бессрочного» перемирия. Игнорирование взятых на себя Киевом обязательств ощущают на себе и жители Луганской Народной Республики, где западные населенные пункты также находятся под минометными и гранатометными обстрелами. В среду днем в результате огня по поселку Донецкий из пушек боевых машин пехоты погиб защитник республики.

В рядах ВСУ растут небоевые потери

Народная милиция ДНР констатирует рост небоевых потерь в ВСУ. О гибели и ранениях солдат украинской армии, как правило, в штаб Объединенных сил сообщается как о боевых потерях. В Авдеевке (к северу от Донецка) во время работ на фортификационных сооружениях бойцы 92-й механизированной бригады ВСУ подорвались на окопном снаряде, сообщили в оборонном ведомстве ДНР. Один солдат погиб на месте, двое ранены.

Продолжаются случаи членовредительства среди военнослужащих с целью уклонения от исполнения воинских обязанностей. В Авдеевке солдат «элитной» 35-й бригады морской пехоты ВСУ прострелил себе ногу. А в Дзержинске (рядом с Горловкой) рядовой 53-й механизированной бригады ВСУ целился себе в руку из служебного автомата, но попал в живот. С ранением был доставлен в больницу.

В Попасной на луганском направлении во время оборудования новых позиций подорвался на растяжке младший сержант Маляренко — военнослужащий 72-й механизированной бригады. Растяжка, основным элементом которой была ручная осколочная граната Ф-1, по всей видимости, была оставлена сержанту «побратимами» во время ротации.

Волонтеры «помогают» бойцам ВСУ наркотиками, а увозят оружие с боеприпасами

Донецкая разведка докладывает о новых подробностях работы коррупционной схемы в украинских передовых частях и соединениях. Основные «темы» — контрабанда оружия и доставка наркотических веществ на передовую. Как сообщил представитель оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов, в качестве перевозчиков «контрабаса» стали использовать женщин, на которых меньше обращают внимание контролирующие органы.

К примеру, силовики из «элитных» подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ наладили схему сбыта наркотиков и вывоза оружия с передовой с помощью женщин-волонтеров. Гражданки Украины Меленко и Перестаева привозили в бригаду наркотики, прикрываясь доставкой волонтерской помощи, а взамен вывозили краденое оружие и боеприпасы. В ходе только одного визита преступницы вывезли из зоны силовой операции три управляемые ракеты к противотанковому ракетному комплексу, два автомата и три ящика с патронами.

Объединенные силы планируют провокационный обстрел миссии ООН

Пока «элита» украинской армии делает бизнес на войне, подразделения попроще выполняют преступные приказы командования и готовят подлые провокации против иностранцев международных миссий, легально действующих в Донбассе и одобренных в том числе киевским правительством.

Как сообщили в оборонном ведомстве луганчан, Объединенные силы Украины планируют обстрел миссии ООН, чьи сотрудники в конце сентября будут оказывать помощь местному населению вблизи линии разграничения.

Ответственными за организацию провокации назначены командиры 72-й механизированной бригады ВСУ. Цель провокации — создание повода для обвинения Народной милиции ЛНР в нарушении перемирия. Фейковые материалы будут готовить украинские СМИ и оперативная группа 74-го Центра информационно-психологических операций сил спецопераций Украины.