Блогер Давидыч отреагировал на смерть адвоката Ромашова

Москва, 26 сентября. Скандально известный блогер Эрик Давидыч отреагировал на новость о смерти адвоката Андрея Ромашова.

Напомним, ранее появилась информация, что адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов скончался в Подмосковье. К настоящему моменту точной информации о причинах смерти Ромашова нет. Она будет установлена после вскрытия, сообщил источник Федерального агентства новостей. Коллега юриста Татьяна Прилипко сообщила о смерти Ромашова в социальной сети Facebook.

Отметим, адвокат защищал игрока «Зенита» и сборной России Александра Кокорина. Известно, что ранее он защищал интересы скандального блогера Эрика «Давидыча» Китуашвили. До работы в адвокатуре работал в правоохранительных органах, в 1993-1994 годах возглавлял РУБОП по ЮЗАО Москвы.

Эрик Давидыч в беседе с корреспондентом Nation News заявил, что новость о смерти Ромашова повергла его в шок.

«Ромашов был богом в этой сфере, а не просто значимой фигурой. Про него особо никто не распространялся, он просто жил, все разговоры начались, когда он умер», — заявил блогер.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд признал футболистов виновными в совершении преступления.

Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Позже футболистов отпустили по УДО из колонии общего режима

Ранее сообщалось, что Кокорин оказался должником перед ГИБДД. За вышедшим из колонии спортсменом числятся 47 штрафов на сумму почти в 30 тысяч рублей.