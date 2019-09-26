Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин займется вопросами ВПК в четверг

43
0 Оставить комментарий

Путин займется вопросами ВПК в четверг

Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в четверг продолжит заниматься вопросами Военно-промышленного комплекса (ВПК).

Песков напомнил, что накануне Путин провел обстоятельные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве. Кроме того, в среду состоялась встреча главы государства с членами правительства РФ. Вчера у президента РФ было много закрытых встреч и совещаний, в том числе Путин выступил на Международном мероприятии представителей национальных органов аудита, аналогов Счетной палаты.

«Сегодня менее публичный день — в продолжение поездки в Ижевск, там было заседание комиссии по ВПК, президент РФ займется вопросами ВПК», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в четверг Путин проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. На встрече будут обсуждаться и вопросы ВПК.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров