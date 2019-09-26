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Кремль отреагировал на заявление Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

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Кремль отреагировал на заявление Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Москва, 26 сентября. Необходимо прежде всего узнать отношение Киева и республик Донбасса к предложению президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении миротворцев в регион. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок границы между Россией и Украиной, если будет получено согласие сторон.

Песков отметил, что это предложение является новым. Прежде всего необходимо узнать к нему отношение участников конфликта: это, с одной стороны, Киев, с другой стороны — республики Донбасса.

«Пока мы не знаем их отношения. Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. В части минских договоренностей такого пункта нет», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются с помощью международных площадок, в том числе переговоров в Минске.

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