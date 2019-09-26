Загорский призвал Кравец перестать пиариться на имени Началовой

Москва, 26 сентября. Модель и светская львица Алена Кравец должна перестать пиариться на имени покойной певицы Юлии Началовой. Такой призыв озвучил музыкант и продюсер Андрей Загорский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее Алена Кравец заявила, что хочет оплатить установку памятника на могиле Началовой. Светская львица готова выделить на монумент от 300 до 400 тысяч рублей. Как подчеркнула Кравец, подобную сумму она может потратить, несколько раз поужинав с подружками в ресторане.

Подобные заявления возмутили Загорского, который ведет работу над фильмом о Началовой. Продюсер подчеркнул, что не хочет ассоциироваться только с именем певицы, однако он не мог не прокомментировать слова Кравец.

«Я, честно говоря, в шоке от этой блондинистой персоны по имени Алена Кравец, потому что кто-кто, а это, пожалуй, единственный человек, который делает себе пиар на имени Юлии Началовой и получает от этого, видимо, огромное удовольствие и хайп», — негодует Загорский.

Музыкант напомнил, что обещание поставить памятник — уже не первое громкое заявление Кравец, касающееся Началовой. Так, светская львица говорила, что хочет взять на воспитание дочь покойной певицы Веру Алдонину и сделать из девочки настоящую леди. Кроме того, на полгода со дня ухода Началовой из жизни Кравец устроила фотосессию в церкви и на могиле певицы. По мнению Загорского, в своем пиаре модель «доходит до маразма».

«Я в шоке от этой дамы», — отметил продюсер.

Также Загорский заявил, что Началова достойна более дорогого памятника, чем обещает установить Кравец.

«Какой памятник можно поставить за 300–400 тысяч?! Это была светлая, талантливая, добрая девочка, всегда улыбающаяся. Я считаю, что она достойна памятника явно не за 300–400 тысяч, а миллиона хотя бы за три–четыре, если не больше», — заявил музыкант.

По словам Загорского, если бы у него получилось договориться с родителями покойной певицы о правах на использование ее имени и музыкальных произведений в своем фильме, то после выхода картины в прокат отец и мать артистки смогли бы себе позволить самостоятельно установить на могиле дочери такой памятник. Как пишет НСН, съемки фильма могут начаться уже этой осенью.

«Огромная просьба к Алене Кравец перестать ловить хайп и делать себе пиар на имени Началовой», — подчеркнул продюсер.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из московских больниц в возрасте 38 лет, пишет РИАМО. Причиной смерти артистки стало серьезное заболевание, которое привело к заражению крови. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в столице, сообщает «Царьград».