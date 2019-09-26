Песков прокомментировал отказ НАТО поддержать идею Путина о запрете размещения РСМД

Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ НАТО поддержать предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова попросили прокомментировать заявление НАТО, в котором представители альянса отвергли предложение Путина, адресованное нескольким десяткам стран, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности. В военно-политическом блоке заявили, что не доверяют предложению России.

В Кремле напомнили, что послание было направлено не только членам НАТО, но и различным странам Европы и Азии.

«Несмотря на то, что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, президент [Путин] продолжает усилия по стабилизации обстановки. Президент как раз призвал воздерживаться от размещения подобных средств вооружений. Это [предложение] не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время и понимания мы пока не встретили. Что касается НАТО — мы категорически не согласны с какими-либо обвинения в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала ДРСМД. Наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументированно объявлять о нарушении ДРСМД в Соединенных Штатах Америки».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. При этом в Вашингтоне заявляли, что это Москва якобы нарушала положения договора. Российская сторона же неоднократно уличала именно американскую сторону в нарушении условий договора. ДРСМД прекратил свое существование 2 августа текущего года.