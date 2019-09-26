Китай призвал Россию к совместной борьбе с вмешательством Запада во внутренние дела стран

Россия и Китай должны вместе работать над предотвращением попыток Запада вмешиваться во внутренние дела двух стран. Об этом в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Они (Запад во главе с США. — Прим. ФАН) напрямую рассматривают наши страны как стратегических конкурентов, проводят политику сдерживания против нас и усиливают вмешательство в наши внутренние дела. Они подыскивают удобные случаи, чтобы спровоцировать в нашей стране разного рода уличные беспорядки», — сказал он.

Чжаньшу отметил, что главная цель его визита в Россию — обсудить, как через законодательную деятельность, сотрудничество добиться предотвращения попыток «совершать цветные революции, вмешательство в наши внутренние дела». По его словам, у Китая есть доказательство того, что события в Гонконге — результат тщательного планирования США и Запада.

«США и Запад также пытаются быть клином в отношениях между Китаем и Россией, но, конечно, наши лидеры хорошо это видят. Я рад, что мы не попались на эту удочку», — добавил он.

Володин поддержал своего коллегу.

«Вы абсолютно правильно оценили действия Соединенных Штатов Америки как вмешательство в суверенные дела Китая по ситуации в Гонконге. Мы разделяем ваше мнение и подход в этом вопросе», — сказал он.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в Госдуме была создана комиссия, которая занимается расследованием вмешательства во внутренние дела России со стороны других государств.

«Мы должны выработать решения, которые позволили бы нам всем, всем странам, сделать так, чтобы вмешательство было невозможно и не повторялось как в отношении Китая, России, так и в отношении других стран. Задача парламентариев, депутатов — заняться этим вопросом», — подытожил Володин.

Напомним, решение о создании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России было принято на внеочередном заседании Совета ГД 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.