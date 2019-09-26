Сирия, 26 сентября. Укрытие подпольной ячейки ИГ1 было обнаружено на севере Идлиба. Силы САА провели учения в Дамаске под руководством военных специалистов РФ. Были проведены работы по укреплению авиабазы «Хмеймим», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели учения под руководством военных специалистов РФ к западу от Дамаска; перебросили подкрепления на линию разграничения сил с курдами в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: выявила укрытие боевиков ИГ в северной части провинции Идлиб.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Азаз на севере Алеппо; арестовали четырех человек в городе Манбидж; освободили одного из заключенных в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Поступила информация о том, что российские военные специалисты провели учения на полигоне к западу от Дамаска. Военная подготовка проводилась среди солдат спецподразделений Сирийской арабской армии (САА), передает агентство новостей Russia Today. В результате учений был уничтожен укрепрайон условных террористов. Сирийские военные отрабатывали приемы ведения разведки, стрелковой подготовки, обезвреживания СВУ, оказания первой медицинской помощи, а также выполняли тактические задания. Отмечается, что за ходом подготовки наблюдали иностранные журналисты из Греции, Испании, Италии и Канады.

Провинция Латакия

В связи с активизацией боевых действий на северо-востоке Латакии правительственные войска приступили к укреплению своих позиций. В том числе работы прошли на российской авиабазе «Хмеймим», которая неоднократно подвергалась попыткам атак со стороны исламистов вооруженной оппозиции, в оккупации которых находятся северные районы провинции. Были построены модульные укрытия для авиатехники, что значительно сократило время подготовки самолетов к повторному вылету, сообщил российскому телеканалу «Звезда» заместитель командира смешанного авиационного полка подполковник Константин Долгов. Кроме того, были улучшены условия работы инженеров и техников, базирующихся на военной базе.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (jisrtv) сообщает о том, что в городе Азаз в северной части Алеппо произошел взрыв. Сработало СВУ, заложенное в автомобиле одного из жителей населенного пункта. Тем не менее никто из гражданских лиц не пострадал. Предполагается, что к установке бомбы имеют отношение радикалы курдской группировки «Силы освобождения Африна», которая осуществляет подпольную деятельность на территориях, занимаемых протурецкими вооруженными формированиями, в рамках операции «Гнев оливок».

Тем временем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь прибегли к арестам гражданских лиц в Манбидже. Как передает Twitter-канал (RadioAlKul), четыре человека были задержаны одном из центральных районов города по неизвестным причинам. Местные активисты уверены, что они будут направлены на принудительную службу в ряды группировки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24), сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) освободили уроженца населенного пункта Гариба Аш-Шаркия по имени Мухаммед Аль-Аббуд Аль-Хаджер Ад-Даххам, который отбывал заключение в курдской тюрьме более года. О причинах его задержания ничего не известно. Напомним, под стражей у курдских радикалов нередко оказываются невиновные мирные жители, арестованные по политическим причинам или с целью вымогательства выкупа.

Между тем Twitter-канал (VivaRevolt) сообщает о том, что к административному центру провинции прибыли подкрепления Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, дополнительные подразделения были переброшены к линии соприкосновения сил с курдами, напряженность в отношениях с которыми в последнее время обострилась.

Провинция Идлиб

Стало известно о новых стычках между джихадистами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, и боевиками подпольных групп «Исламского государства»1. По данным военного источника в сети Twitter (MoussaNDT), исламисты вооруженной оппозиции провели обыски в районе города Ад-Дана в северной части провинции, во время которых была выявлена одна из «спящих ячеек» ИГ. Из укрытия террористов было изъято большое количество СВУ и других взрывчатых веществ. О задержании членов группировки, тем не менее, не сообщается. Как известно, радикалы ИГ бежали на подконтрольные «Ан-Нусре» территории Идлиба еще в октябре 2017 года во время зачистки «Акербатского котла» сирийскими войсками и ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.