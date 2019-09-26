Туадера призвал к полной отмене эмбарго на поставки оружия в ЦАР

Нью-Йорк, 26 сентября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера призвал к полной отмене эмбарго на поставки оружия в страну. С этим заявлением он выступил в ООН.

По мнению Туадеры, частичная отмена эмбарго на поставки оружия является шагом вперед. Тем не менее, добавил президент ЦАР, она остается неоправданной с точки зрения доклада, представленного правительством республики в ООН.

«Доклад, представленный моим правительством, демонстрирует, что условия, установленные Комитетом по санкциям, были выполнены в дополнение к значительному прогрессу в процессе реформы сектора обороны и безопасности», — сказал Фостен-Арканж Туадера, передает ABangui.com.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно одобрил первое послабление эмбарго на поставки оружия в ЦАР.

Напомним, согласно введенному эмбарго, любые поставки оружия в ЦАР могут осуществляться только с согласования комитета СБ ООН. В состав комитета входят 15 стран — участниц Совбеза. Все решения в комитете принимаются консенсусом.