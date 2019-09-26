У похитившей младенца в Тюменской области сиделки были проблемы с психикой

Тюмень, 26 сентября. Соседи Виктории Айметдиновой, подозреваемой в убийстве младенца в Заводоуковске, заявили, что у девушки были проблемы с психикой.

Пресс-служба СУ СК по Тюменской области сообщила, что было возбуждено уголовное дело по факту хищения ребенка. Подозреваемым является 23-летняя Айметдинова, которая работала сиделкой.

По версии следствия, девушка 24 сентября около полудня взяла ребенка и пошла с ним лес. Там она убила малыша. Тело младенца и девушку нашли на следующий день.

Соседи Айметдинова предположили, что проблемы с психикой у девушки начались из-за развода родителей. Возможным мотивом преступления стала месть. Девушка около трех лет встречалась со старшим сыном родителей малыша, но пара рассталась примерно за шесть месяцев до убийства, сообщил Ura.ru.

Как отметил «Царьград», на странице предполагаемой убийцы в социальных сетях есть ужасающие посты. У девушки висели на стене такие записи, как «Антихрист один — это я! Я в каждом вижу дьявола!», «Когда плаваешь вместе с акулами, единственный способ выжить — стать самой акулистой из всех акул».

Правоохранители задержали подозреваемую, вскоре будет решен вопрос об избрании меры пресечения, а также о привлечении ее в качестве обвиняемой и квалификации действий. «ФедералПресс» отметил, что СК обнародовал видео с подозреваемой и места преступления.