Пост Навки о человечности связали с болезнью Заворотнюк

Москва, 26 сентября. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась в своем Instagram-аккаунте мыслями о неприкосновенности частной жизни. Конкретных имен 44-летняя фигуристка не называла, но фолловеры уверены, что пост связан с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк.

Олимпийская чемпионка призналась, что с годами стала предаваться философским размышлениям. Она выразила уверенность в том, что каждое событие в жизни раскрывает характер человека с новой стороны. По ее мнению, особенно ярко это проявляется в трудных жизненных ситуациях.

«Кто-то готов пиариться на чужих событиях (причем достаточно «близкие люди», пускай это будет на его совести), кто-то помочь и промолчать, а кто-то вечно разглагольствовать и переливать из пустого в порожнее, давая пустые советы ни о чем», — написала Навка.

Спортсменка напомнила о поговорке про счастье, которое любит тишину. Кроме того, она отметила, что тишину любит любая ситуация и жизненная перипетия. Навка также указала, что в век информационных технологий многим людям не хватает такта и вежливости.

Многие фолловеры пришли к выводу, что фигуристка рассуждает о случае с болезнью артистки Анастасии Заворотнюк, поскольку вся страна говорит о ее тяжелом состоянии в течение месяца.

«Наверное, вы о Насте? Совершенно правы», — согласились с Навкой подписчики.

Как сообщал RT, ранее появилась информация о том, что у «главной няни страны» Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Правда, на данном этапе официальной информации о здоровье артистки нет. Согласно последним данным, актрису, которую доктора все-таки смогли вывести из критического состояния, перевели из реанимации в обычную палату.