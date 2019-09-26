Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12

Москва, 26 сентября. iPhone 12, следующий смартфон американской корпорации Apple, будет внешне напоминать культовый iPhone 4, считает известный аналитик Мин-Чи Куо.

Специалисты обратили внимание, что последние три года Apple не меняет дизайн гаджетов. Это можно наблюдать на примере моделей iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro. В этих случаях разработчики отказались от привычного изменения дизайна раз в два года.

В iPhone 11 эксперты отметили изменение внешнего вида блока основной камеры. При этом они подчеркнули, что дизайн iPhone 11 Pro остался таким же, какой был у его предшественника в 2017 году.

По информации Мин-Чи Куо, iPhone 12 будет принципиально отличаться он других гаджетов Apple. По некоторым данным, iPhone 12 станет меньше, а iPhone 12 Pro Max — крупнее. Секретом остается дизайн экрана и корпусов, однако эксперт считает, что изменения будут достаточно серьезными.

Apple якобы будет использовать для новинок 12-й серии совершенно иную металлическую рамку. По информации СМИ, она будет несколько похожа на ту, что была в iPhone 4. Стоит отметить, многие до сих пор считают именно iPhone 4 и 4s самыми красивыми за всю историю Apple. Кроме того, материал смартфона изменится внешне и тактильно, а при его производстве будут использоваться иные технологии, передает Национальная служба новостей.

При этом специалисты предупредили, что металлический каркас и стеклянная часть корпуса iPhone 12 значительно подорожают: максимум на 50-60% и 40-50% соответственно. Следовательно, логично предполагать, что подорожают и сами гаджеты.

Ранее стало известно, что предприимчивые россияне начали продавать новые iPhone 11 с большой наценкой.