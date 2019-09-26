Лукашенко заявил, что у него нет проблем в общении с Путиным

Минск, 26 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет проблем в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.

Комментируя взаимодействие с Путиным, Лукашенко подчеркнул, что они «очень дружны». Он констатировал, что в отношениях «президент Белоруссии — президент России» нет никаких проблем.

«Вообще просто никаких [проблем], — заявил Лукашенко на пресс-конференции украинским СМИ. — У нас очень добрые отношения, хотя хватает и проблем [между странами], которые надо решать».

Лукашенко также подчеркнул, что у Минска и Москвы «теснейшие связи».

Во время общения с журналистами Лукашенко отметил, что Белоруссия не собирается дружить против России. Президент Белоруссии добавил, что когда его стране было трудно, никто, кроме России и Китая, ее не поддерживал. Он добавил, что Минск всегда выступает против разговоров относительно выбора между Востоком и Западом на встречах с представителями США, передает «Газета.ru».

На пресс-конференции Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет получено согласие сторон. Президент Белоруссии констатировал, что его страна продолжает делать все возможное, чтобы гражданская война на Украине завершилась путем диалога и примирения сторон конфликта.