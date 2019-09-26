Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашукджи

Эр-Рияд, 26 сентября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за жестокое убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline.

Анонс фильма журналиста Мартина Смита опубликовала Служба общественного вещания США PBS. Картина выйдет на экраны 1 октября.

«Это произошло, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность», — заявил принц.

При этом принц, занимающий второе место после короля в Саудовской Аравии, заявил, что не был осведомлен о происходящем с Хашукджи. Наследник напомнил, что в королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, у каждого из которых свои задачи и обязанности, поэтому невозможно знать, что каждый из них делает.

Также кронпринц объяснил, почему убийцы Хашукджи передвигались на частных бизнес-джетах королевского авиапарка. Аль Сауд отметил, что чиновники и министры имеют свою зону ответственности, они могут передвигаться на королевских самолетах, сообщает «Ридус».

Саудовский журналист Джамаль Хашукди, известный критическими статьями в адрес Эр-Рияда, исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был убит во время собеседования, жестокие пытки проходили прямо в здании диппредставительства. После этого его тело было расчленено и вывезено с места преступления.

В Эр-Рияде возбудили уголовное дело по факту смерти журналиста. По подозрению в причастности к убийству был задержан 21 человек, для пяти из них генпрокуратура страны потребовала смертной казни.

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар заявил, что вина за убийство Хашукджи лежит на Эр-Рияде. Каламар также сообщил, что есть доказательства причастности саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда к убийству журналиста.