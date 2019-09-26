Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент на пресс-конференции с украинскими СМИ также заметил, что для него ввязываться в этот конфликт представляет большую проблему.

«Но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Минск продолжает делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.