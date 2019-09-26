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Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

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Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

Минск, 26 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет получено согласие сторон.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент на пресс-конференции с украинскими СМИ также заметил, что для него ввязываться в этот конфликт представляет большую проблему.

«Но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — отметил он.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Минск продолжает делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта в стране были приняты минские договоренности, но Киев регулярно их нарушает.

Напомним, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин стремится к урегулированию гражданской войны на юго-востоке Украины.

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