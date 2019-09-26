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Ракета «Союз-2.1б» со спутником Минобороны РФ стартовала с космодрома «Плесецк»

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Ракета «Союз-2.1б» со спутником Минобороны РФ стартовала с космодрома «Плесецк»

Москва, 26 сентября. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным космическим аппаратом на борту стартовала с космодрома «Плесецк» в четверг, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил РФ в 10.46 по московскому времени выполнил пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом. Запуск производился с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома «Плесецк». На борту ракеты размещен космический аппарат, разработанный в интересах Минобороны РФ.

В Минобороны РФ добавили, что предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме. Взлет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления.

Накануне стало известно, что ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала с космодрома «Байконур». На борту «Союз МС-15» находятся три космонавта. В этот раз полет космос совершает первый представитель ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

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