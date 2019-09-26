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Путин поздравил Басилашвили с юбилеем

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Путин поздравил Басилашвили с юбилеем

Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста СССР Олега Басилашвили с юбилеем. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Басилашвили своим талантом заслужил любовь многих поколений зрителей. Глава государства подчеркнул, что актер по праву вошел в число признанных мастеров театральной сцены и кинематографа. По словам Владимира Путина, порядочность, принципиальность, верность искусству и культуре Басилашвили заслуживают глубокого уважения.

«Желаю вам здоровья, благополучия и вдохновения», — говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. Снимался в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и др.

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Источник: сайт Кремля
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