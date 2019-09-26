Прокуратура просит для Устинова наказание, не связанное с лишением свободы

Москва, 26 сентября. Прокуратура просит суд изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за нападение на сотрудника ОМОН в ходе незаконной акции в Москве 3 августа, назначив ему не связанное с лишением свободы наказание.

В четверг Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Устинову. Прокуратура считает, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства дела.

«Суд не рассмотрел возможность переквалификации статьи, по которой квалифицируется преступление, на менее тяжкую. В связи с этим замгенпрокурора просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры Анастасии Зверевой.

При этом защита Устинова настаивает на полном оправдании своего клиента.

По итогам прошедшего заседания суд отложил рассмотрение апелляции на приговор подсудимого. Новое заседание состоится 30 сентября.

Устинов был задержан во время беспорядков на Пушкинской площади в Москве, которые произошли в ходе несанкционированного митинга в Москве 3 августа. В ходе задержания он оказал сопротивление омоновцам, в результате чего один из них получил травму.

Устинов стал фигурантом дела по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти). Свою вину актер не признал. Прокурор просил для Устинова шесть лет колонии общего режима, суд приговорил к трем с половиной годам колонии.