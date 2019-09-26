Гриф секретности снят с текста жалобы сотрудника спецслужб на беседу Трампа с Зеленским

Вашингтон, 26 сентября. Скандал вокруг телефонной беседы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского не утихает. В Сети опубликовали текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял шумиху из-за июльского разговора лидеров двух стран. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на собственный источник.

По данным ресурса, на данный момент процесс снятия грифа секретности завершен. В ближайшее время текст жалобы будет обнародован для общего пользования. Соответствующую информацию подтвердил член специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Крис Стюарт (Chris Stewart).

BREAKING NEWS: The whistleblower complaint has been declassified. I encourage you all to read it. — Rep. Chris Stewart (@RepChrisStewart) 26 сентября 2019 г.

Стоит отметить, что беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказалась под пристальным вниманием после слухов о коррупции на территории Украины. Глава Белого дома призвал своего украинского коллегу к честности и проверке этих сообщений.

Ранее сообщалось, что Трамп во время переговоров с Зеленским в июле текущего года потребовал от президента Украины начать расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой фирмы Burisma Holdings. Позднее Джо Байден призвал американского лидера опубликовать неотредактированную расшифровку телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа.