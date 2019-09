Гриф секретности снят с текста жалобы сотрудника спецслужб на беседу Трампа с Зеленским

Вашингтон, 26 сентября. Скандал вокруг телефонной беседы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского не утихает. В Сети опубликовали текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял шумиху из-за июльского разговора лидеров двух стран. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на собственный источник.

По данным ресурса, на данный момент процесс снятия грифа секретности завершен. В ближайшее время текст жалобы будет обнародован для общего пользования. Соответствующую информацию подтвердил член специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Крис Стюарт (Chris Stewart).

BREAKING NEWS: The whistleblower complaint has been declassified. I encourage you all to read it.