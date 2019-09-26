Москва, 26 сентября. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция — 15. Об этом говорится в информационном бюллетене на сайте министерства обороны России.

Россия за минувшие сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии в провинциях: Идлиб — 13, Латакия — семь, Алеппо — семь, Хама — два. Кроме того, турецкие коллеги зафиксировали 15 случаев обстрела, которые произошли в Латакии (12) и Алеппо (три).

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Гейр Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске в понедельник «окончательной» договоренности по составу Конституционного комитета САР. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии. Отмечается, что стороны также договорились о механизмах функционирования Конституционного комитета Сирии. Как пишет издание Al-Watan, ранее Гутерриш рассказал, что Конституционный комитет Сирии заработает в ближайшее время.

Напомним, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен надеялся, что ему удастся в ходе переговоров в Дамаске продвинуть вперед процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом он рассказал перед встречей с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

ООН заявила, что конституционный комитет поможет урегулированию в Сирии. По словам посредника ООН, он надеется на конструктивное обсуждение вопроса о создании конституционного комитета, который должен открыть дверь политическому процессу. По данным газеты Al-Watan, в ходе переговоров стороны должны «найти путь к прекращению насилия в Идлибе».

В апреле 2019 года спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил о завершении процесса формирования конституционного комитета по Сирии. Как сообщили СМИ, президент Сирии Башар Асад согласовал последние четыре кандидатуры, выдвинутые ООН в состав комитета.

Ранее сообщалось, что комитет, которому предстоит написать для Сирии новую конституцию, будет состоять из 150 человек — 50 из них были выдвинуты Дамаском, еще 50 — сирийской оппозицией, а еще 50 были выдвинуты по линии ООН из числа специалистов, общественных деятелей и гражданских активистов. Что интересно, Дамаск отказывался согласовывать четырех человек из списка, выдвинутого ООН, в то время как список от оппозиции не подлежал утверждению со стороны Дамаска.

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля было объявлено, что «Россия и Турция в координации с сирийским правительством, оппозицией и ООН всячески способствовать скорейшему запуску работы Конституционного комитета» — и уже менее чем через неделю состав комитета, который не могли согласовать с января, был сформирован.