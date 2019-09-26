Ракеты и автоматы НАТО нашли у боевиков в Идлибе

Дамаск, 26 сентября. Военные САР нашли в одной из пещер боевиков, расположенной в Идлибской зоне деэскалации, ракеты и оружие НАТО. Об этом проинформировал представитель правительственной армии Сирии.

По его словам, пещера, которую вырыли более четырех лет назад с помощью иностранной техники, входила в крупную подземную сеть в районе села Эль-Латамна. В ней могли находиться до пяти тысяч боевиков​​​. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, некоторое время назад сирийские военные вынудили боевиков уйти к границе с Турцией, однако во время отступления те взорвали пещеру. Это было сделано для того, чтобы не «оставлять доказательств».

«Однако следы остались. Вы сами видите, какое оружие они использовали. Мы обнаружили ракеты, сделанные в США, а также винтовки и автоматы, производства стран НАТО», — сообщил представитель правительственной армии.

Также в пещере была обнаружена мастерская по производству беспилотников, которые оснащались «бомбами и снарядами, начиненными дополнительными поражающими элементами». С их помощью совершались атаки на позиции армии САР и мирные районы.

Напомним, РФ я в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушений режима прекращения огня, Турция — 15.