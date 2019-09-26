Марков назвал «клятвой бандита» заявление Зеленского о помощи США в «возвращении» Крыма

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возврате Крыма» с помощью США являются очередными дежурными фразами, с помощью которых Киев хочет получить поддержку стран Запада, считает директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в «возвращении Крыма» Украине. Об этом Зеленский сообщил журналистам в Нью-Йорке после совместной встречи двух лидеров на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым, — Прим. ФАН ) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп, — Прим. ФАН) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США, — Прим. ФАН) будем вам помогать», — сказал украинский президент.

При этом Трамп, говоря о воссоединении Крыма с Россией, уточнил, что это произошло при администрации президента США Барака Обамы, и реакция Вашингтона на ситуацию тогда была «ненадлежащей».

«Это было во время администрации Обамы, когда вы потеряли Крым, и я не думаю, что это то, что должно было произойти, но это случилось давно, и этим вопросом занимались ненадлежащим образом», — сказал лидер США.

Как отмечает Сергей Марков, сейчас Зеленский пытается решать задачи на Украине, которые требуют к себе повышенного внимания. Среди этих задач — продавливание интересов Киева в Донбассе.

«Но Крым к этому [кругу задач] не относится. К этому относится примирение в Донбассе на условиях, которые максимально выгодны Киеву. Для получения таких условий необходимо сделать так, чтобы было давление на Россию. В таком случае нужно говорить про возврат Крыма», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

В данном случае заявления про Крым являются очередными дежурными фразами, подчеркивает эксперт.

«Смыслом этих фраз является получение поддержки от Запада. В Киеве хотят показать, что он участвует в общем давлении на Россию. Это просто ритуальная формула, как будто бандит произносит клятву. Также Зеленского интересует финансовая помощь от Трампа», — рассказал политолог.

Украина находится во многом под внешним управлением США, говорит Марков.

«Но в это внешнее управление не включен Трамп. Украиной управляют именно спецслужбы США. Эти спецслужбы очень ограниченно подчиняются президенту Трампу», — добавил политолог.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Ранее американский Конгресс сообщал, что усложнит для президента США возможность когда-либо признать полуостров Крым российским. Профильный комитет палаты представителей проголосовал за законодательный проект, по которому воссоединение Крыма с РФ необходимо называть «незаконным».