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Горевший в Норвегии российский траулер затонул возле причала

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Горевший в Норвегии российский траулер затонул возле причала

Осло, 26 сентября. Траулер Мурманского тралового флота «Бухта Наездник», на борту которого накануне произошел сильный пожар, затонул в Тромсе, опрокинувшись около причала. Об этом сообщил в четверг телевизионный канал NRK, который вел онлайн-трансляцию.

Напомним, первые сообщения о задымлении на траулере поступили примерно в 11.00 по местному времени (12.00 по московскому времени). Как сообщил журналистам судовладелец Мурманский траловый флот, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и штатных ремонтных мероприятий, во время которого и произошло возгорание. Как сообщал АиФ.ru, согласно версии норвежских пожарных, во время сварочных работ загорелись рыболовные сети.

Позднее выяснилось, что на борту горели гидравлическое масло и пластик.

Как сообщал «Ридус», траулер был построен в Норвегии в 1991 году. Корабль длиной 64 метра и водоизмещением практически три тысячи тонн используется для ловли рыбы в Северо-Восточной Атлантике.

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Источник: NRK
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