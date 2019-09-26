Адвокат Кокорина умер в Подмосковье

Москва, 26 сентября. Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александр Кокорина и блогера Эрика Китуашвили (Давидыч), скончался в Московской области во вторник. Причина смерти будет установлена после вскрытия, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Коллега юриста Татьяна Прилипко сообщила о смерти Ромашова в социальной сети Facebook.

«Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни», — написала она.

Ромашов до работы в адвокатуре работал в правоохранительных органах, в 1993-1994 годах возглавлял РУБОП по ЮЗАО Москвы. Юрист принимал участие во многих резонансных общественно-значимых делах. Одним из последних стало дело футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Напомним, Александра Кокорина 17 сентября по УДО освободили из колонии общего режима, где он отбывал наказания за участие в двух драках в центре Москвы.