Ясновидящая предрекла Бузовой судьбу Заворотнюк

Москва, 26 сентября. Популярную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову может ждать судьба актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, предположительно, обнаружили рак мозга. Таким мнением поделилась таролог и ясновидящая Марианна Абравитова.

Она уточнила, что о раке мозга могут говорить провалы в памяти, усталость и головные боли. При этом, по словам таролога, необходимо учитывать ритм, в котором живет человек. Абравитова подчеркнула, что перенапряжение, постоянная смена часовых поясов, недосыпы и потеря энергии могут привести к тяжелым заболеваниям.

«Посмотрите, ведь и Фриске, и Заворотнюк, и Хворостовский жили по принципу «объять необъятное»… Такое поведение приводит к сокращению жизненной дороги, и человек умирает раньше времени», — отметила ясновидящая.

По мнению Абравитовой, Бузова включила «программу самоуничтожения». Певица живет в бешеном ритме и постоянно стремится быть в центре событий. Таролог считает, что артистке стоит перераспределить время и перестать «губить себя».

«Есть вероятность, что она не сможет реализовать свои планы, если только звезда не освободит личное пространство и не начнет более бережно относиться к себе и к своему здоровью», — считает эксперт.

Кроме того, Абравитова отметила, что у Бузовой хватает проблем не только в карьере, но и в личной жизни. По словам таролога, певица все еще переживает развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и хочет доказать ему, что он многое потерял. Ясновидящая уверена, что Бузова надеется на скорое расставание своего бывшего супруга с нынешней женой Анастасией Костенко.

«Бузова заглушает боль работой. <…> То она поет, то пляшет, то занимается криптовалютой…» — напомнила Абравитова.

Таролог отметила, что выходы артистки в свет уже скоро не будут такими яркими. Также ясновидящая сообщила, что Бузовой стоит определиться с видом деятельности, а не хвататься за все подряд, иначе певица может остаться «у разбитого корыта».

«И если она не хочет довести себя да болезни, которая уже ходит за ней по пятам, Ольга должна устроить себе передышку», — сказала Абравитова изданию «Дни.ру».

Напомним, ранее Анастасия Заворотнюк, судьбу которой предрекла Бузовой ясновидящая, оказалась в одной из московских клиник с тяжелой болезнью. По данным СМИ, у актрисы диагностировали рак мозга последней стадии, однако родные Заворотнюк официально не подтвердили эту информацию. Более того, дочь Заворотнюк Анна призвала журналистов оставить их семью в покое, сообщает РИАМО.

Ранее стало известно, что актриса уже подписала завещание. Эксперты оценили наследство Заворотнюк в 500 миллионов рублей, пишет «ФедералПресс».