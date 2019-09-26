Выход Зеленской в жилетке на голое тело оценили эксперты по протоколу

Супруга президента Украины Елена Зеленская явилась на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке в небесно-голубом брючном костюме-тройке с жилеткой на голое тело. Этот образ стал предметом бурной дискуссии в СМИ и соцсетях. Его оценили эксперты по этикету и протоколу Альбина Холгова и Гилана Михайлова.

Елена Зеленская опубликовала фотографии с обеда первых леди в своем instagram-аккаунте, вызвав массу самых разнообразных откликов. Одни пользователи отмечали, что костюм ей очень идет, и даже заявляли, что жена президента США — бывшая модель Мелания Трамп — «даже рядом не стояла» с Зеленской — так люди восхитились естественной красотой украинки. А другие пользователи осудили ее выход в жилете на голое тело.

«Действительно, в образе госпожи Зеленской не хватает блузки, несмотря на то, что этот жилет выполняет функцию топа. Чем больше открыто тело на важных мероприятиях, тем хуже. А относительно всего остального... Да, первая леди Украины очень хорошо выглядела, и выбранный ею цвет очень благородный и очень ей к лицу», — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей международный эксперт по этикету и протоколу, журналист Альбина Холгова.

Директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова в свою очередь заявила, что нападать на Зеленскую из-за жилета на голое тело ни к чему.

«Непонятно, почему решили, что Елена Зеленская вышла в жилете на голое тело? Костюм ничего не оголяет, он действительно ей идет и вполне уместен для обеда первых леди», — считает Гилана Михайлова.

По ее словам, проблема в том, что к первым леди всегда пристальное внимание, одним будет нравиться, как они выглядят и что говорят, а другие будут критиковать их за это.

«Первая леди — это работа. Тяжелая работа. Супруги президентов выбирают наряды, которые могут себе позволить. Например, Кейт Мидлтон не может себе позволить надеть массу драгоценностей, поэтому она этого не делает. И образ Елены Зеленской на событии в поддержку Целей развития тысячелетия ООН не выходит за рамки дозволенного. Но Елена молодая и симпатичная, поэтому на нее смотрят, ее оценивают. Правда, она выбрала себе образ простой девчонки. Все-таки не уверена, что он уместен в ее нынешнем статусе», — отметила эксперт по протоколу.

Она добавила, что сравнивать, кто красивее — Елена Зеленская или Мелания Трамп — некорректно.