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СК завел уголовное дело по факту аварийной посадки Boeing в Барнауле

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СК завел уголовное дело по факту аварийной посадки Boeing в Барнауле

Барнаул, 26 сентября. Следственный комитет Западно-Сибирского управления на транспорте завел уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна авиационного перевозчика Azur Air в Барнауле. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, передает РИА Новости.

Как сообщала «Газета.Ru», в среду вечером в Барнауле совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Boeing-767 авиакомпании Azur Air. Согласно предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама самолета произошло задымление правой стойки шасси. По данным министерства транспорта, на борту находился 331 пассажир и 10 членов экипажа. Все службы воздушной гавани, включая спасательные, сработали быстро и слаженно, подчеркнули в Минтрансе.

По последним данным следствия, как пишет «ФедералПресс», число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек, одна пассажирка находится в медицинском учреждении.

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Источник: РИА Новости
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