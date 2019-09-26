Врачи предупредили, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует боль в спине

Москва, 26 сентября. Боль в спине может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Как пишет Planet Today, только пятая часть населения Земли может похвастаться, что они ни разу в жизни не сталкивались с болями в спине. Нередко неприятные ощущения становятся следствием неудачного наклона или подъема тяжести. В таком случае проблему за пару дней помогут решить прием обезболивающих и соблюдение режима. Однако бывают случаи, когда боль не проходит — это может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.

Если кроме болей в спине появилось ощущение покалывания и стали неметь конечности — возможно, произошло защемление нерва. Скованность в пояснице и ноющая боль в области бедра указывают на воспаления в суставах и связках. Если человек замечает изменение чувствительности в паховой области — это может быть признаком сдавления корешков и концевых отделов спинного мозга. Компрессионный перелом позвоночника можно определить по заметному изменению высоты человека и искривлению его позвоночника.

Если спинные боли мучают человека по ночам, возможно, у него наблюдается анкилозирующий спондилоартрит. Врачи отмечают, что своевременное обращение к специалисту поможет избежать деформации позвоночника.

Если боль в спине вернулась спустя время — возможно, это сигнал о начале течения злокачественного процесса. Только медицинское обследование позволит исключить или подтвердить этот диагноз.

У людей после 50 лет чаще всего наблюдаются боли в спине. Как правило, причиной этого становится вымывание кальция из костей и плохая его усваиваемость. Врач сможет назначить пациенту профилактическую терапию, которая позволит ему в дальнейшем избежать переломов.

Ранее медики опровергли стереотип о том, что онкология является самым страшным заболеванием, назвав пять смертельных болезней.