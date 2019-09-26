В Германии подсчитали, сколько денег потратили на Украину

Берлин, 26 сентября. Власти Германии с начала кризиса на Украине выделили Киеву помощь на общую сумму в 1,4 млрд евро. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные правительства ФРГ.

По данным агентства, в рамках сотрудничества с Киевом в целях содействия развитию Украины ФРГ выделила 544 млн евро помощи с 2014 года. Еще 110 млн евро Берлин предоставил Киеву в качестве гуманитарной помощи, сумма финансового кредита достигла 500 млн евро. Кроме того, Киев получил от Берлина 25 млн евро на стабилизацию ситуации в стране, а также 200 млн евро были выплачены Украине по каналам ЕС. Итого сумма предоставленной Германией помощи Украине достигла 1,4 млрд евро.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, ФРГ занимает третье место среди доноров Украине, уступив США и Евросоюзу.

Накануне Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле текущего года. Федеральное агентство новостей перевело разговор Трампа и Зеленского на русский язык.

В разговоре с Зеленским Трамп отметил, что США многое делают для Украины, в то время как ЕС «ничего не делает для вас, они только говорят». Президент Украины «не на 100%, а на все 1000%» согласился с Трампом, подчеркнув, что Германии и Франции следовало бы делать для Киева куда больше.