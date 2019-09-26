Эксперт рассказал, как Россия может разместить своих военных в Белоруссии

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что создание роcсийско-белорусских подразделений на территории Белоруссии не вызовет гнева Лукашенко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ официального Минска размещать российскую военную базу на территории Белоруссии.

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%, и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать, как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства России добавил, что «Москва тоже не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки, но это ничего не значит». Лавров также напомнил, что во внешней политике России и Белоруссии есть Программа совместных действий, в которой пунктуально и педантично расписаны совместные шаги по усилению военного сотрудничества.

Комментируя отказ Минска, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «решение президента Белоруссии Александра Лукашенко может быть связано с опасениями потерять самостоятельность».

«В отношении России и Белоруссии надо стороны рассматривать прямо: Россия – это некий более сильный актор, а Белоруссия чуть слабее и если речь идет о строительстве военной базы на ее территории, то конечно же мало кто захочет пойти на такой шаг. Понимаете, так получается, что Белоруссия, при более тесном сотрудничестве, будет чувствовать себя ущемленной. Да и сам Лукашенко не будет себя ощущать самостоятельным на своей же территории. То есть он не сможет руководить войсками РФ, находящимися на территории Белоруссии», — поясняет эксперт.

И понять белорусского лидера вполне можно, мало какому президенту будет приятно нахождение на своей территории пусть и союзных, но все же войск другой страны. В любом случае все решения о перемещении российских войск принимались бы в Москве, а не в Минске.

«Здесь еще надо исходить из психологии самого Лукашенко. Человек хочет быть хозяином на своей территории и размещение российской военной базы он рассматривает как некую неприятность, а может быть даже угрозу своей самостоятельности. В некотором смысле он боится перестать быть хозяином на своей территории, что ему придется теперь какие-то вопросы согласовывать с Москвой, поэтому он и отказался», — продолжает Перенджиев.

По словам военного аналитика, Россия и Белоруссия все же могут найти решение, которое бы устроило обе стороны.

«Тут нужно идти не по пути создания исключительной военной базы России, а по пути создания совместных российско-белорусских подразделений на территории Белоруссии. Тогда для Лукашенко это было бы более мягкое и комфортное решение. Вот в таком варианте он бы мог согласиться», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в СМИ ранее не раз поднималась тема возможности создания на территории Белоруссии российской авиабазы, причем обе стороны заявляли, что переговоры на эту тему ведутся. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал «шумиху» в СМИ вокруг этой темы политической.