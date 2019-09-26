Зеленский заявил, что не приглашал США к «нормандскому формату»

Киев, 26 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приглашал США присоединиться к «нормандскому формату», но призвал американского коллегу Дональда Трампа подключиться к разрешению конфликта в Донбассе.

«Первый раз лично, не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в «нормандском формате», чтобы он присоединился», — приводит УНИАН слова украинского президента.

Зеленский также сообщил, что сейчас необходимо собраться тем форматом, каким он является, отметила «Газета.ру». Если формат не будет работать, то Киев будет привлекать «и не только Америку», заявил глава украинского государства.

Напомним, гражданская война на Украине началась после государственного переворота в стране в 2014 году. После прихода к власти нового руководства жители Донецкой и Луганской областей объявили о формировании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, украинская сторона, как сообщили республики Донбасса, регулярно нарушает режим прекращения огня.