Киев, 26 сентября. Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По мнению политика, президент Украины в ходе беседы с Трампом «выглядел неплохо». Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского по телефону пособием для обучения.

«Я думаю, что этот разговор — это учебник для обучения. Не только президентов Украины и США, но и для нас с вами. В целом же, учитывая всю ситуацию, которая была на момент этого разговора, президент Украины выглядел неплохо», — подчеркнул он.

Как пишет издание «Громадське», по мнению Кучмы, «вес страны имеет силу и давит на президента Украины», а США можно считать одним из самых влиятельных государств.

В среду стало известно, что Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Трампу. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение Палаты представителей Конгресса о начале процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. По ее словам, она считает происходящее в стране чрезвычайной ситуацией. В интервью журналу People Клинтон уточнила, что выступает за начало процедуры импичмента. По ее словам, на это решение ее натолкнули «последние события вокруг Украины».

Напомним, The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что во время телефонных переговоров Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в июле этого года американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Последний настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Трамп, комментируя материал, заявил в Twitter, что «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой. Глава Белого дома считает, что историю о его беседе с Зеленским «сфабриковали» члены Демократической партии и «фейковые СМИ».

Сам Байден — кандидат на пост главы страны на выборах 2020 года — призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.

Ранее исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. В нем американский лидер предложил Зеленскому изучить дело о коррупционной деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Украинский президент заявил, что расследования этого дела будет максимально открытым. Он подчеркнул, что генеральный прокурор страны изучит материалы уголовного дела. Федеральное агентство новостей опубликовало полный перевод разговора Трампа и Зеленского.