Зеленский заявил, что Трамп пообещал помочь «вернуть» Крым

Киев, 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп во время встречи пообещал помощь в «возвращении» Крыма.

По словам главы украинского государства, ему «показалось», «и он это услышал», что полуостров — «украинская земля и ее надо возвращать».

«Он [Трамп] говорит: «Да, вам необходимо работать, и мы будем вам помогать», — цитирует Зеленского информационное агентство УНИАН.

Кроме того, Зеленский добавил, что рассказал главе Белого дома о том, «какое красивое место Крым».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Как ранее сообщал Infox.ru, американский Конгресс усложнит для президента США возможность когда-либо признать полуостров Крым российским. Профильный комитет палаты представителей проголосовал за законодательный проект, по которому воссоединение Крыма с РФ необходимо называть «незаконным».