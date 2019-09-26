Канадское издательство выпустило книгу писателя из ЛНР «Луганское лето — 2014»

Луганск, 26 сентября. Канадское издательство Altaspera Publishing & Literary Agency Inc., расположенное в Торонто, выпустило книгу писателя из ЛНР Андрея Чернова «Луганское лето — 2014». Она представляет собой дневниковые записи автора о событиях в Луганске летом 2014 года. О том, как создавался этот труд, рассказал писатель, литературовед и журналист, автор книг «Притяжение Донбасса» и «Донбасский код», секретарь правления Союза писателей ЛНР Андрей Чернов.

«Книга является документальной. Она писалась на протяжении 2014 года. То есть под обстрелами, о том, что пережили лично я и моя семья во время блокады Луганска со стороны украинской армии. Обо всем этом именно впечатления очевидца и изложены в книге», — отметил он.

В виде литературного текста книга была оформлена уже в 2015 году. Опубликована на нескольких российских ресурсах, а после была напечатана на бумаге в литературном альманахе Союза писателей России «Литературная Пермь» в Пермском крае.

«Я думаю, что им [западным издательствам] интересны в принципе любые впечатления очевидцев о войне в Донбассе, которая благодаря СМИ известна всему миру. Но западные издания часто искажают действительность, они подают не информацию от очевидцев, а вот те реляции официальных лиц, которые выдает Киев. Естественно, у определенной части аудитории есть интерес к тем точкам зрения, которые представляют очевидцы, т. е. непосредственные участники тех или иных событий», — поясняет Чернов.

На страницах своей книги автор постарался передать все то, что ему довелось пережить летом 2014 года.

«Самый тяжелый месяц — это август, когда Луганск был в полном окружении, со всех сторон на наш город сыпались украинские снаряды и мины. Дом, в котором я тогда жил, находился примерно в 200 метрах от 7-го блокпоста в Малой Вергунке. Поэтому все, что ему отправляла украинская армия, доставалось близлежащим домам. Досталось и моему, у меня в саду разорвались две украинские мины. Было много разрушений, но, слава богу, непосредственно в дом попаданий не было», — вспоминает он.

Инициатором публикации выступило издательство Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. Книга издана на русском языке и под авторской редакцией. Приобрести ее можно в США, Канаде, Англии, Западной Европе и в Австралии. Розничная цена одного экземпляра составляет 20 долларов США. Кроме того, ее можно купить через представительства издательства в России.