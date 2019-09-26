Священник уличил друзей и коллег Заворотнюк в бесчувственности

Москва, 26 сентября. Протоиерей Андрей Ткачев обвинил друзей и коллег российской актрисы Анастасии Заворотнюк в бесчувственности.

Священник подчеркнул, что окружающие должны прекратить «разговорное усердие» вокруг артистки, у которой, по неофициальным данным, диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Об этом пишет «Царьград».

Ткачев заметил, что друзья и коллеги Заворотнюк пиарятся на возможной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». По его словам, в настоящее время наблюдается «массовое разговорное усердие», которое повергает в ужас. Священнослужитель заявил, что творящаяся гласность — это бессовестность. Андрей Ткачев также напомнил, что когда кто-то страдает, окружающие должны молча сочувствовать.

По его словам, все те, кто переживают за Анастасию, должны обратиться к ее семье и предложить какую-либо помощь, в том числе и финансовую. Если люди не могут помочь, то им остается помолиться за артистку. Протоиерей сравнил шумиху в СМИ вокруг Заворотнюк с борьбой за наследство: когда умирает богатый человек, «в соседней комнате родственники борются за еще не полученное наследство».

«Само по себе это очень некрасиво, скажем максимально сдержанно. Это недостойно для человека, интересоваться, погружаться в это и активно в этом участвовать», — отметил он.

Ткачев обратился к представителям СМИ с просьбой не эксплуатировать имя Анастасии Заворотнюк.

Как напоминает RT, ранее появилась информация, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Но к настоящему моменту официальной информации о здоровье актрисы нет. По последним данным, актрису, которую все-таки вывели из критического состояния, перевели из реанимации в обычную палату.

Заслуженный художник России Никас Сафронов ранее признался, что он в ужасе от ежедневных попыток фанатов и СМИ всеми возможными способами узнать подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Он призвал оставить звезду и ее родных в покое.