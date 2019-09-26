Захарова рассказала, кто подставил Зеленского в ООН

Москва, 26 сентября. Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала классическим примером отвлечения внимания и элементом дезинформации показанную на ГА ООН президентом Украины Владимиром Зеленским пули.

Представитель дипломатического ведомства РФ в прямом эфире телеканала «Россия 1» отметила, что Владимира Зеленского «реально очень сильно подставили те люди, которые рассказали, что в Организацию объединенных наций с пустыми руками не ездят».

По словам российского дипломата, в ООН надо приезжать «с концептуальным взглядом на международные региональные вопросы», а не «с вот этой пропагандистской мишурой».

Захарова обратила внимание на то, что что демонстрация пули в стенах ООН — «классический пример отвлечения внимания». При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что показанная пуля убила не музыканта, а боевика, который сражался в рядах экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в России).

Кроме того, она выразила уверенность, что Зеленского продолжают окружать люди, которые остались еще со времен экс-главы Украины Петра Порошенко.

Напомним, гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти объявили о начале военной операции против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства.



1 Организация запрещена на территории РФ.