Глава Минобороны Польши заявил о создании в Познани американского центра командования

Варшава, 26 сентября. Соединенные Штаты Америки создадут в польском городе Познань дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на восточном направлении, сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Центр боевого обучения, который будут использовать военные США и Польши, находится в городе Дравско-Поморске. В Познани будет дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США, во Вроцлаве — авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. Также в планах создание в Ласке базы для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз — штаб-квартиры авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения, которые также будут использовать объект в Люблинце.

В минувший понедельник лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере обороны, отметил «Взгляд.ру». В документе говорится, что Вашингтон и Варшава продолжают работу над планом «укрепления военных связей» между ними, а также американских возможностей обороны и сдерживания в Польше.

Напомним, в данный момент на территории Польши размещен многонациональный батальон Североатлантического альянса численностью около тысячи военнослужащих, а также на ротационной основе — американская танковая бригада, численность которой составляет 3,5 тысячи военных.