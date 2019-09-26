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Депутаты Рады надеются ограбить жителей Крыма, если отвоюют полуостров

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Депутаты Рады надеются ограбить жителей Крыма, если отвоюют полуостров

Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил в комментарии ФАН, что после «возвращения Крыма в состав Украины» там возможен новый, крайне жесткий передел собственности, в результате которого десятки тысяч нынешних владельцев жилья могут оказаться на улице. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Пока отношения Москвы и Киева еще даже не успели толком потеплеть, а в Донбассе еще продолжается вялотекущая гражданская война. Но на Украине часть представителей истеблишмента уже задумалась о том, что надо делать в первую очередь на так называемых «деоккупированных территориях». Так, в Киеве состоялась общественная дискуссия на тему «Оккупированные территории: видение развития после освобождения», в которой приняли участие депутаты Верховной рады, представители министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий (МинТОТ), а также видные политологи и юристы. 

Депутаты Рады надеются ограбить жителей Крыма, если отвоюют полуостров

Большинство этих киевских мечтателей предпочли говорить о «первоочередных мерах», которые Украина якобы должна предпринять после введения своих войск и полиции для восстановления своей юрисдикции на территориях ЛНР и ДНР. Один из самых радикальных участников встречи, депутат Верховной рады от порошенковской «Евросолидарности» националист Ахтем Чийгоз взялся фантазировать о том, как поступит Украина в случае, если Крым вдруг вернется под ее юрисдикцию.   

«Мы ни в коем случае не должны даже частично, даже в порядке исключения, признавать легитимность тех властей, которые есть сегодня в Крыму и Донбассе. Эта позиция не должна меняться ни при каких обстоятельствах, — заявил он. — Такое же отношение должно быть и к переселенцам, которых Россия поощряет к заселению Крыма.

Людям, которые сегодня вселяются на полуострове, следует понимать, что в будущем им придется отвечать за это. Когда Украина восстановит свои права на Крым, всем им придется уходить из своих домов — возможно, прямо на улицу. И к тому же им придется заплатить крупные штрафы за захват чужого имущества».

Депутаты Рады надеются ограбить жителей Крыма, если отвоюют полуостров

По мнению Чийгоза, тот факт, что многие национальности, включая татар, до сих пор считаются меньшинством в России, — это нонсенс.

«Изначально татары в Крыму были большинством, и сегодня они должны иметь приоритет над другими нациями. Термин «крымский народ», который любят применять в Кремле, в принципе ложный. Такого народа не существует. Равно как не существует никаких «крымчан». Есть только «гражданин Украины в Крыму», и точка.

Когда справедливость восстановится, мы не будем учитывать все эти оправдания вроде «Я ни в чем не виноват, меня сюда переселили из Мордовии, Сибири или с Урала и сказали, что так надо». Мы знаем, что с 2014 года идет массовое переселение граждан России в Крым, причем еще и с льготным выделением земель, поощрениями на их выкуп. Все, кто переселяется на полуостров из РФ, должны понимать: мы, депутаты Рады, не считаем это законным. Мы все отнимем!»

Более того, депутат сообщил, что сделки между «материковыми» украинцами, которые продали россиянам свои квартиры и дома в Крыму, могут быть признаны юридически ничтожными. На вопрос ФАН, что дает ему основания считать, будто Украина может вернуть себе российский полуостров, он ответил следующее.

«Я достаточно уверен в этом, потому что я вообще уверенный в себе человек. У нас уже был подобный опыт: в конце 1980-х — начале 1990-х годов мы уже возвращались в Крым. Мы сделали полуостров комфортным для жизни».

Депутаты Рады надеются ограбить жителей Крыма, если отвоюют полуостров

Очень нужно и даже полезно заранее прорабатывать «видения будущего для Крыма и Донбасса», а также инструменты для наведения там порядка, отметил Чийгоз.

«Я вас уверяю, после возвращения Крыма в лоно Украины мы сможем — даже на фоне всех проблем — применить действенные механизмы очищения полуострова, — говорит депутат «Евросолидарности». — Потому что сегодня мы не отгораживаемся от наших собратьев-татар, живущих в Крыму. У нас даже в нынешней, тяжелой ситуации сохраняется очень плотная связь с полуостровом. И наши собратья приезжают на Украину. Они не приезжали бы, если бы не верили в нас, в то, что однажды Россия отступит и мы вернемся в Крым! Мы должны сами, своими руками строить ту линию поведения, при которой это станет возможным».  

Он подчеркнул, что нужно продолжить путь «перемог».

«Я не говорю «побед», потому что каждый по-своему воспринимает это значение. «Перемоги» — это то слово, которое соответствует нашей ментальности и духу. В этом предложении заложено все, за что мы бьемся. Еще не все действенные инструменты в этой борьбе применялись, и их эффективность в первую очередь зависит от позиции Украины. Мы сейчас должны продолжить этот путь. Самое важное — чтобы в нас верили в Крыму, верили в наши перемоги. Нужно, чтобы полуостров ассоциировался не только с декларациями, что это наши территории, нужно обязательно задействовать оттуда людей, использовать их всех. Консолидация обязательно будет — и не только крымских татар».

К счастью, сегодня такие фигуры, как Ахтем Чийгоз, могут только мечтать о возвращении в Крым и о том, «как они там все обустроят». Дело не только в том, что сам националист находится в черных списках российских спецслужб и путь на полуостров ему заказан. Общая проблема украинских националистов в том, что они живут в воображаемом мире, который пытаются рисовать и транслировать простым украинцам. За это они получают гранты от Запада и большую материальную помощь от правительства Украины.

Однако сегодня эти мечтатели оказались в плачевном положении — буквально на днях указом президента Владимира Зеленского ликвидирован так называемый «аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа». Уволен и сам «уполномоченный» — депутат «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев. По мнению нынешних властей Украины, он сам и его аппарат ежегодно пожирали огромное количество бюджетных денег — при отсутствии внятного поля деятельности.

Депутаты Рады надеются ограбить жителей Крыма, если отвоюют полуостров

Немногочисленные крымские татары, живущие не в Крыму, а на Украине, любят заверять местные СМИ и окружающих, что «держат крепкую связь с собратьями на полуострове». Однако татары, реально живущие в Крыму, весьма прохладно относятся к материковым соотечественникам. Ведь тем приходится постоянно врать о «гонениях и притеснениях», якобы имеющих место на полуострове, а также выходить на платные акции протеста в разных городах Украины, чтобы оправдать выделяемые на них Киевом деньги. Точнее, выделявшиеся.

Справка

Чийгоз Ахтем — украинский крымско-татарский националист, зампред запрещенного в России Меджлиса1 крымско-татарского народа (с 2008 года), депутат Верховной рады IX созыва (фракция «Европейская солидарность»). Родился 14 декабря 1964 в Булунгуре, Узбекская ССР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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