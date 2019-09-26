Депутаты Рады надеются ограбить жителей Крыма, если отвоюют полуостров

Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил в комментарии ФАН, что после «возвращения Крыма в состав Украины» там возможен новый, крайне жесткий передел собственности, в результате которого десятки тысяч нынешних владельцев жилья могут оказаться на улице. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Пока отношения Москвы и Киева еще даже не успели толком потеплеть, а в Донбассе еще продолжается вялотекущая гражданская война. Но на Украине часть представителей истеблишмента уже задумалась о том, что надо делать в первую очередь на так называемых «деоккупированных территориях». Так, в Киеве состоялась общественная дискуссия на тему «Оккупированные территории: видение развития после освобождения», в которой приняли участие депутаты Верховной рады, представители министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий (МинТОТ), а также видные политологи и юристы.

Большинство этих киевских мечтателей предпочли говорить о «первоочередных мерах», которые Украина якобы должна предпринять после введения своих войск и полиции для восстановления своей юрисдикции на территориях ЛНР и ДНР. Один из самых радикальных участников встречи, депутат Верховной рады от порошенковской «Евросолидарности» националист Ахтем Чийгоз взялся фантазировать о том, как поступит Украина в случае, если Крым вдруг вернется под ее юрисдикцию.

«Мы ни в коем случае не должны даже частично, даже в порядке исключения, признавать легитимность тех властей, которые есть сегодня в Крыму и Донбассе. Эта позиция не должна меняться ни при каких обстоятельствах, — заявил он. — Такое же отношение должно быть и к переселенцам, которых Россия поощряет к заселению Крыма. Людям, которые сегодня вселяются на полуострове, следует понимать, что в будущем им придется отвечать за это. Когда Украина восстановит свои права на Крым, всем им придется уходить из своих домов — возможно, прямо на улицу. И к тому же им придется заплатить крупные штрафы за захват чужого имущества».

По мнению Чийгоза, тот факт, что многие национальности, включая татар, до сих пор считаются меньшинством в России, — это нонсенс.

«Изначально татары в Крыму были большинством, и сегодня они должны иметь приоритет над другими нациями. Термин «крымский народ», который любят применять в Кремле, в принципе ложный. Такого народа не существует. Равно как не существует никаких «крымчан». Есть только «гражданин Украины в Крыму», и точка. Когда справедливость восстановится, мы не будем учитывать все эти оправдания вроде «Я ни в чем не виноват, меня сюда переселили из Мордовии, Сибири или с Урала и сказали, что так надо». Мы знаем, что с 2014 года идет массовое переселение граждан России в Крым, причем еще и с льготным выделением земель, поощрениями на их выкуп. Все, кто переселяется на полуостров из РФ, должны понимать: мы, депутаты Рады, не считаем это законным. Мы все отнимем!»

Более того, депутат сообщил, что сделки между «материковыми» украинцами, которые продали россиянам свои квартиры и дома в Крыму, могут быть признаны юридически ничтожными. На вопрос ФАН, что дает ему основания считать, будто Украина может вернуть себе российский полуостров, он ответил следующее.

«Я достаточно уверен в этом, потому что я вообще уверенный в себе человек. У нас уже был подобный опыт: в конце 1980-х — начале 1990-х годов мы уже возвращались в Крым. Мы сделали полуостров комфортным для жизни».

Очень нужно и даже полезно заранее прорабатывать «видения будущего для Крыма и Донбасса», а также инструменты для наведения там порядка, отметил Чийгоз.

«Я вас уверяю, после возвращения Крыма в лоно Украины мы сможем — даже на фоне всех проблем — применить действенные механизмы очищения полуострова, — говорит депутат «Евросолидарности». — Потому что сегодня мы не отгораживаемся от наших собратьев-татар, живущих в Крыму. У нас даже в нынешней, тяжелой ситуации сохраняется очень плотная связь с полуостровом. И наши собратья приезжают на Украину. Они не приезжали бы, если бы не верили в нас, в то, что однажды Россия отступит и мы вернемся в Крым! Мы должны сами, своими руками строить ту линию поведения, при которой это станет возможным».

Он подчеркнул, что нужно продолжить путь «перемог».

«Я не говорю «побед», потому что каждый по-своему воспринимает это значение. «Перемоги» — это то слово, которое соответствует нашей ментальности и духу. В этом предложении заложено все, за что мы бьемся. Еще не все действенные инструменты в этой борьбе применялись, и их эффективность в первую очередь зависит от позиции Украины. Мы сейчас должны продолжить этот путь. Самое важное — чтобы в нас верили в Крыму, верили в наши перемоги. Нужно, чтобы полуостров ассоциировался не только с декларациями, что это наши территории, нужно обязательно задействовать оттуда людей, использовать их всех. Консолидация обязательно будет — и не только крымских татар».

К счастью, сегодня такие фигуры, как Ахтем Чийгоз, могут только мечтать о возвращении в Крым и о том, «как они там все обустроят». Дело не только в том, что сам националист находится в черных списках российских спецслужб и путь на полуостров ему заказан. Общая проблема украинских националистов в том, что они живут в воображаемом мире, который пытаются рисовать и транслировать простым украинцам. За это они получают гранты от Запада и большую материальную помощь от правительства Украины.

Однако сегодня эти мечтатели оказались в плачевном положении — буквально на днях указом президента Владимира Зеленского ликвидирован так называемый «аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа». Уволен и сам «уполномоченный» — депутат «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев. По мнению нынешних властей Украины, он сам и его аппарат ежегодно пожирали огромное количество бюджетных денег — при отсутствии внятного поля деятельности.

Немногочисленные крымские татары, живущие не в Крыму, а на Украине, любят заверять местные СМИ и окружающих, что «держат крепкую связь с собратьями на полуострове». Однако татары, реально живущие в Крыму, весьма прохладно относятся к материковым соотечественникам. Ведь тем приходится постоянно врать о «гонениях и притеснениях», якобы имеющих место на полуострове, а также выходить на платные акции протеста в разных городах Украины, чтобы оправдать выделяемые на них Киевом деньги. Точнее, выделявшиеся.

Справка

Чийгоз Ахтем — украинский крымско-татарский националист, зампред запрещенного в России Меджлиса1 крымско-татарского народа (с 2008 года), депутат Верховной рады IX созыва (фракция «Европейская солидарность»). Родился 14 декабря 1964 в Булунгуре, Узбекская ССР.

1 Организация запрещена на территории РФ.