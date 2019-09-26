СК РФ возбудил уголовное дело в отношении ветерана латышского легиона СС

Москва, 26 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ветерана латышского легиона СС Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что в 2017 году Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины». В своем произведении он одобрительно высказывается о карательной деятельности военнослужащих СС, которую они вели в годы Второй мировой войны на территории Белорусской ССР, а также в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Как отметили в СК, таким образом Лацис оправдывает военные преступления против мирного населения, которые совершили входившие в состав латышского легиона СС полицейские батальоны.

«Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться», — подчеркнули в ведомстве.

По версии следствия, автор книги собирался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих латышского легиона СС к преступлениям, которые были установлены Международным военным трибуналом. В СК считают, что Лацис намеревался вывести латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала.

Как указано в приговоре, организация СС активно участвовала в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Данные подразделения убивали мирных граждан и жестоко обращались с людьми на оккупированных территориях. Организацию СС признали преступной, при этом все ее подразделения принимали участие в подобной деятельности.

В СК напомнили, что в 1943 и 1944 годах на оккупированной территории Советского Союза формирования, входившие в латышский легион СС, проводили карательные операции, получившие названия «Зимнее волшебство» и «Праздник весны». Латышские полицейские батальоны уничтожили сотни деревень и убили тысячи мирных жителей. Эти факты подтверждены историческими документами и рассказами очевидцев.

В пресс-службе отметили, что работа СК по расследованию попыток реабилитации нацизма особенно актуальна в последнее время, поскольку сейчас все чаще сообщается о попытках переписать историю.

Ранее сообщалось, что на Украине перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС «Галичина». Это подразделение было признано преступным на Нюрнбергском процессе.