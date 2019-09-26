Варшава, 26 сентября. Соединенные Штаты Америки создадут в польском городе Познань дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на восточном фланге Европы. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Американский генерал будет командовать войсками на востоке Европы из Польши. По словам Блащака, генерал из США будет «руководить американскими войсками как в Польше, так и в польской части Европы, то есть на восточном фланге». В эфире Польского радио он уточнил, что американскими военными будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши.

Ранее МИД Польши объяснил необходимость наращивания военного присутствия США в стране. Польше необходимо увеличение американского военного присутствия, поскольку России будет сложнее напасть на страну, где размещены многочисленные войска США. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Чапутович отметил, что Польше необходимо увеличение американского военного присутствия, даже если от этого пострадает Германия.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», — объяснил министр.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что соглашение Польши и США о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться американские войска.

Отметим, в начале августа Департамент сухопутных войск США подал заявку на подряд для развертывания крупного военного контингента на территории стран Европы. В географических координатах места исполнения тендера обозначена обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики. Отдельным пунктом в заявке обозначены ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО.

Также в Госдуме предупредили Польшу о последствиях размещения американских войск. Польша, размещая на своей территории американских военных, должна осознавать последствия такого решения. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Как отметил депутат Юрий Швыткин, Россия владеет информацией, что тысяча американских военнослужащих будут переброшены в Польшу. Варшава сегодня агрессивную, воинственную политику в отношении РФ.

«Польша становится заложником непродуманной и деструктивной политики со стороны руководства. Эта страна сегодня пытается перехватить пальму первенства в Евросоюзе и показать свою преданность и Соединенным Штатами, и негативному курсу по отношению к нашему государству. Варшаве надо понимать, что в случае нанесения нами ответного удара одним из главных объектов будет Польша. Поэтому они должны осознавать всю ответственность», — пояснил Юрий Швыткин.

Депутат отметил, что действия Польши не способствуют выстраиванию конструктивного диалога и ведут к дестабилизации обстановки в регионе.

Напомним, президенты Соединенных Штатов и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда 12 июня подписали декларацию о военном сотрудничестве. США разместят на польской территории эскадрилью разведывательных беспилотников. Кроме того, Соединенные Штаты хотят увеличить численность американских военнослужащих.

Варшава обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру, а также построить военный аэродром, который можно было бы использовать при переброске сил «для учений и на непредвиденный случай».