Грузовик с нефтью опрокинулся под Ставрополем

Ставрополь, 26 сентября. Перевозивший нефть грузовик опрокинулся в Арзгирском районе Ставропольского края, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Грузовик Volvo, который перевозил сырую нефть, опрокинулся на обочину на 94-м километре трассы между Арзгиром и Родниковской.

«В бензовозе находится сырая нефть объемом 52 кубометра, — рассказали в МЧС, — происходит утечка топлива на обочину вдоль трассы, площадь разлива 200 квадратных метров».

Экстренные службы получили сообщение о происшествии в 7.20 по московскому времени. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

По словам спасателей, необходимости перекрытия автомобильного движения на трассе нет. Угрозы возгорания нет, так как идет дождь.

«Визуально разлив нефти составил 5 — 10 тонн, в настоящее время ожидаем грузовик, в который будет перекачана оставшаяся нефть, — приводит слова источника ТАСС. — После того, как уберем технику, начнем ликвидацию последствий разлива, вывоз загрязненного грунта. Предварительно, в течение дня работы будут проведены».

На место инцидента выехал глава района.

Ранее, 24 сентября, в подмосковных Люберцах грузовой автомобиль на скорости врезался в пешеходный мост над дорогой, передает «Газета.ru». После ДТП пешеходный мост опечатали, так как фура повредила конструкции.