Политолог назвал причину, которая заставила Евросоюз сократить помощь Украине

В Евросоюзе не видят смысла тратить средства на Украину, так как она идет в сторону интеграции с западными странами, считает политолог, психолог, публицист, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Президент США Дональд Трамп упрекал европейские страны в том, что они недостаточно помогают Киеву. В Европе ответили на эти упреки американского лидера.

«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — рассказала Майи Косьянчич, пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини.

Она отметила, что ЕС выбрал собственный уровень финансовой поддержки. Более того, Косьянчич подчеркнула, что Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».

Станислав Бышок отмечает, что конфликты между президентом Трампом и европейскими лидерами существуют уже с 2016 года, здесь ничего нового не проявляется.

«Проблема в том, что европейским элитам не нравится Трамп как лидер. Элиты ЕС не становятся антиамериканскими, а просто не приемлют Трампа как лидера США. Они хотят, чтобы лидером США был человек с более либеральными и менее резкими суждениями. В этом смысле их позиция совпадает со взглядом основных медиа США. Так, в Штатах все основные СМИ, кроме телеканала Fox News, критически настроены по отношению к Трампу», — заявил Бышок в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, в США и ЕС убеждены, что Украина в любом случае на Восток не повернется, не будет входить ни в какие интеграционные проекты с Россией, а будет стремиться в сторону Запада, подчеркивает политолог.

«Если она будет идти в сторону Запада, то зачем платить слишком много денег, раз она идет туда практически бесплатно. Все равно все мосты с Россией сожжены. С одной стороны, речь идет о какой-либо перманентной пикировке Трампа с европейскими лидерами, с другой стороны, есть понимание, что Украина никуда не сойдет с западного пути», — сказал политический аналитик.

Таким образом, вложение средств в Украину со стороны ЕС не имеет смысла, говорит эксперт. По словам собеседника ФАН, это «вполне понятный и обоснованный бизнес-подход».

Трамп не в первый раз упрекает Европу в недостаточной финансовой поддержке. В августе он обрушил волну недовольства на Данию. Американский лидер посчитал, что расходы Копенгагена в североатлантическом альянсе недостаточны.

Сенатор Алексей Пушков в ответ на призыв Трампа к ЕС об увеличении военной поддержки Украине заявил, что США таким образом пытаются сократить свои военные расходы за счет Европы.