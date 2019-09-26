Британский посол объяснил, почему ему жаль уезжать из России

Лондон, 26 сентября. Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что после своего ухода с поста сохранит самые тесные связи с Россией.

В интервью РИА Новости он выразил сожаление в связи с тем, что в 2019 году его работа в РФ заканчивается. Однако, по словам Бристоу, он намерен «остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились в России». Посол подчеркнул, что нынешняя работа для него в некотором роде является работой мечты.

Лори Бристоу рассказал, что пришел работать в Форин-офис в 1990 году, когда кончилась «холодная война».

«Эта работа — то, за чем я пошел в Форин-офис. При всех сложностях и разногласиях, которые у нас есть на уровне правительства, мы, Британия, пытаемся создать новый тип отношений с Россией и россиянами, и не только с правительством», — поделился посол Великобритании в России.

Для него большим сюрпризом стал тот факт, что россияне были готовы работать по самым разным темам. Бристоу подчеркнул, что даже в самые сложные времена, когда было много разногласий между правительствами, ему не сложно было «позвать российских друзей и коллег прийти в резиденцию, расположенную напротив Кремля, и вместе работать, будь то бизнес или искусство, культура».

«В Британии есть что-то, что очень нравится россиянам, и наоборот. В наших отношениях много позитивного», — заметил посол.

Он также дал напутствие своей преемнице Деборе Броннерт. Бристоу подчеркнул, что будут проблемы и сложности, при этом важно «очень четко понимать, какого рода отношения мы хотим выстроить с Россией, и эти отношения базируются на сотрудничестве».

«Мы работаем с нашими друзьями, коллегами, партнерами так, как мы работаем и с другими международными партнерами — чтобы служить пользе обеих наших стран», — объяснил собеседник агентства.

С его точки зрения, одним из самых важных каналов коммуникации между государствами остается культура. Бристоу считает, что нужно «выходить за привычные рамки и осваивать новые сферы культурного сотрудничества». Он подчеркнул, что есть, к примеру, фотография, которая «воздействует напрямую и рассказывает об обществе, в котором ты живешь».