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Наряд первой леди Украины вызвал ажиотаж в социальных сетях

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Наряд первой леди Украины вызвал ажиотаж в социальных сетях

Нью-Йорк, 26 сентября. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development, который проходил в Нью-Йорке. Костюм Елены Зеленской восхитил пользователей Сети. По словам фолловеров, Елена действительно выглядит как первая леди страны.

Жена главы украинского государства выбрала для светского мероприятия брючный костюм-тройку нежно-голубого цвета. Особо внимательные фолловеры разглядели, что жилетку Елена Зеленская предпочла надеть под пиджак на голое тело. Наряд первой леди вызвал настоящий ажиотаж в Сети.

Многие участники обсуждения указали на то, что образ первой леди Украины получился очень нежным и элегантным. Некоторые сразу бросились в комментарии с вопросом о том, где можно приобрести такой костюм. Другие комментаторы отметили, что красота Зеленской затмила образ жены главы Белого дома Меланьи Трамп.

Пользователь социальной сети под ником olgapotepukh указала на то, что Елена «очень красивая женщина».

«Вы все правы, самая красивая первая леди!» — подчеркнула она.

«Смотрится шикарно, молодец! Хороший вкус и манеры поведения!» — написал пользователь под ником musabahmudov.

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Источник: Instagram
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