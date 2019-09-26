В школах Новосибирской области запретили «звонки для учителя»

Новосибирск, 26 сентября. Прокуратура Новосибирской области признала незаконными приказы в девяти школах поселка Маслянино, гласившие, что звонок звучит для учителя и именно он решает, когда заканчивается урок. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

«Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя»; только когда педагог объявит об окончании занятия, ребенок может покинуть класс.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что это правило нарушает российское законодательство и право детей на отдых между уроками, сообщил телеканал «360». Согласно санитарным правилам, продолжительность занятия не должна превышать 45 минут, за исключением первого класс, где продолжительность урока составляет 40 минут, напомнила пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, в школах действовали незаконные правовые акты, в которых содержалось понятие «рецидив», что, по мнению администрации образовательного учреждения, означает ужесточение наказания за повторное дисциплинарное нарушение в течение года. В прокуратуре подчеркнули, что в законе об образовании нет такого понятие, как рецидив, а потому должен быть запрещен, отметила Deita.ru.