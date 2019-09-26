Вучич назвал Россию другом и союзником Сербии

Нью-Йорк, 26 сентября. Президент Сербии Александр Вучич сказал, что Россия является другом и союзником Сербии, которая поддерживает Белград по ряду важных вопросов. Соответствующее заявление прозвучало после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вучич обратил внимание на то, что российская сторона оказывает поддержку Сербии и по Косову, и Метохии. По словам сербского президента, это укрепляет доверие между двумя странами. Об этом пишет ТАСС.

«На встрече была подчеркнута поддержка Сербии в уважении международного права, в вопросе Косова и Метохии, в сохранении нашей независимости», — отметил Вучич.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что РФ будет вместе с Сербией. Их передал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Для Сербии хорошо, что мы в лице России имеем друга и союзника по всем важным вопросам для нашей страны», — отметил президент Сербии.

Он также обратил внимание на то, что Лавров выразил особое уважение к Сербии во время встречи. Как заметил Вучич, также обсуждался вопрос Боснии и Герцеговины. По словам президента Сербии и министра иностранных дел РФ, крайне важно выполнять Дейтонское соглашение.

Александр Вучич заметил, что 19 октября он ожидает в Белграде премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Планируется, что он примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов. Кроме того, премьер Сербии Ана Брнабич 25 октября посетит Москву. Во время рабочего визита будет подписано соглашение о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом.

Это важно для экономики и сельского хозяйства Сербии, подчеркнул Вучич, отметив, что «это дополнительный импульс для производства отдельных товаров, которые мы раньше не могли экспортировать». По словам сербского президента, в рамках встречи с Лавровым обсуждалась возможность встречи представителей России и Сербии на высшем уровне.